Caucaia: Naumi sinaliza parceria com Evandro para dragar rios e volta a criticar gestão Valim

Naumi Amorim (PSD) e a Vice Priscila Menezes (MDB) acompanham a limpeza do canal São Miguel / Crédito: Samuel Setubal

Naumi Amorim (PSD), prefeito de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), indicou que deve fechar uma parceria com o chefe do Executivo municipal de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para realizar dragagens de rios que estão nos limites entre os municípios. A fala ocorreu nesta segunda-feira, 20, enquanto o prefeito acompanhava a limpeza do canal São Miguel, às margens da BR-222. A reunião entre os gestores ocorre também nesta segunda-feira, 20, segundo Naumi, e o político conta que a colaboração já ocorreu entre as cidades no seu primeiro mandato. “A gente já fez na gestão passada, quando eu fui prefeito, essa parceria com o prefeito de Fortaleza, na época que era o Roberto Cláudio (PDT). Então, a gente vai pedir essa parceria para que a gente trabalhe junto aqui, junto às duas prefeituras do município de Caucaia e Fortaleza”.

"Pedir a dragagem dos rios que fazem divisa (limite) com Fortaleza. A gente vai pedir todas (em) uma reunião com o prefeito Evandro Leitão (PT)", disse o prefeito. O chefe do Executivo municipal do segundo maior colégio eleitoral do Ceará destacou, ainda, que "essa parceria, esse bom diálogo, ele vai, sim, render um bom resultado para o povo de Caucaia".

“A gente vai mandar limpar todos os canais que são propícios a alagamentos aqui, Parque das Nações, Picuí, para que a gente evite, ou pelo menos para que a gente (...) diminua a questão dos alagamentos aqui no nosso município”, completou Priscila Menezes. Problemas de alagamento Francisca Antônia Pereira, comerciante que fica às margens do riacho São Miguel, conta que, no período das chuvas, os alagamentos são frequentes. “Quando chove aqui, alaga todas as casas. O pouco que a gente tem, a gente perde. É muita chuva. A casa da minha mãe é lá atrás (e) a água sobre parapeito que ela tem no alpendre. É uma coisa horrível”.

O secretário José Alberto Rocha, titular da Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte (SPT), explicou que ficou estabelecido um calendário para limpeza de canais, praças e outros espaços sob a administração de Amorim. “O foco principal, depois do São Miguel, passa a ser o Picuí”, indicou o secretário.