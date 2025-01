Naumi Amorim espera "bom diálogo" com o governador Elmano de Freitas

O prefeito Naumi Amorim (PSD), de Caucaia, na região Metropolitana de Fortaleza (RMF), espera um “bom diálogo” com o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). A fala ocorreu durante acompanhamento do gestor à limpeza do riacho São Miguel nesta segunda-feira, 20, na altura do km 4 da BR-222.

“A gente precisa do governador, o governador precisa da gente. Mas a gente vai ter (...) esse bom diálogo, né, para que a gente consiga trabalhar pelo nosso povo”, disse o prefeito, que no pleito de 2024 foi adversário de Waldemir Catanho (PT), então candidato apoiado pelo chefe do Executivo estadual.