Naumi nomeia filho, irmã e sobrinhos para cargos em Caucaia

PREFEITO de Caucaia, Naumi Amorim / Crédito: FERNANDA BARROS

Naumi Amorim (PSD), prefeito do segundo maior colégio eleitoral do Ceará, o município de Caucaia, montou a equipe da sua gestão nomeando parentes como filho, irmã e sobrinhos e secretário envolvido em escândalo com dinheiro, para cargos na Prefeitura. Rodrigo Amorim (PSD), filho do prefeito, foi oficializado como secretário de Desenvolvimento Rural. Ele chegou a concorrer a vereador nas eleições de 2024, mas não se elegeu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes do primeiro turno, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou operação no imóvel de Rodrigo para apurar supostos crimes eleitorais. Na ocasião, dois politicais militares da reserva foram presos em flagrante em posse de arma de fogo, simulacro e um veículo.