Caucaia: servidores deflagram greve contra reforma da previdência

A greve foi deflagrada durante a Assembleia Geral convocada pelo SindSep, na Praça da Igreja Matriz de Caucaia, às 9h desta terça-feira, 4 / Crédito: Reprodução/Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia (SindSep)

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia (SindSep) deflagrou greve nesta terça-feira, 4, contra a Reforma da Previdência aprovada na última sexta-feira, 31, pela Câmara Municipal. A decisão pela paralisação foi estabelecida em uma Assembleia Geral convocada pelo SindSep, que ocorreu às 9h desta terça, na Praça da Igreja Matriz de Caucaia. A mobilização tem por finalidade pressionar a gestão municipal acerca das alterações legislativas da previdência que afetam os servidores públicos. Com isso, a greve tem previsão para iniciar 72h depois da deflagração, ou seja, na próxima sexta-feira, 7.

Após essa deflagração, o sindicato protocolará um ofício informando a paralisação. Até esse momento, as atividades seguirão em normalidade. Ou seja, a Prefeitura de Caucaia tem o prazo de 72h para dialogar com os servidores públicos, caso contrário, a paralisação será mantida, conforme a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia, Maria Santos. Ao O POVO, a presidenta do SindSep Caucaia, Maria Santos, comunicou que a mobilização conta com a adesão de servidores de todas as categorias.

Em razão disso, os serviços essenciais como saúde e segurança pública continuarão em atividade reduzida em 30%. Maria afirma que a Reforma da Previdência foi apresentada e votada sem qualquer diálogo com os servidores. Nesse sentido, a presidenta reforça a importância da mobilização: “A Câmara ignorou os apelos dos servidores e aprovou um projeto que prejudica trabalhadores e aposentados. A categoria está indignada, e agora é hora de reagir. Não vamos aceitar esse golpe sem luta”, destaca. Dentre as principais alterações, a reforma aprovada estabelece o aumento do tempo de contribuição e novas idades mínimas para aposentadoria:

•Professores(as): Mulheres de 50 para 57 anos | Homens de 55 para 60 anos

•Demais servidores(as): Mulheres de 55 para 62 anos | Homens de 60 para 65 anos “A mensagem do prefeito Naumi Amorim, aprovada na última semana sem transparência e sob forte resistência da categoria, impõe regras mais rígidas para aposentadoria, aumenta a alíquota previdenciária, reduz benefícios e penaliza aposentados e pensionistas”, afirma o SindSep. Mudanças na alíquota previdenciária Além disso, a alíquota previdenciária agora será progressiva, chegando a 16% para servidores que recebem acima de R$ 6.072,01.

Segundo o SindSep, os professores serão taxados com a alíquota máxima, bem como os servidores de nível superior, com exceção dos novos concursados, que estão no início da carreira. Aposentados e pensionistas que recebem acima de dois salários mínimos (R$ 3.036,00) terão um desconto de 14% nos seus vencimentos. Já pensão por morte foi reduzida para 50% do valor da aposentadoria do servidor falecido, com acréscimo de 10% por dependente até o limite de 100%.