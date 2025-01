Valim critica decisão de Naumi que reduz frota de ônibus do "Bora de Graça": "Precarização"

O ex-prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB) e o prefeito Naumi Amorim (PSD) / Crédito: Fábio Lima/O POVO / Samuel Setubal/O POVO

O ex-prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), criticou a atual administração do município, liderada pelo prefeito Naumi Amorim (PSD), por reduzir o custo mensal do programa Bora de Graça, gerando uma redução de quase 23% na frota de ônibus a partir desta quarta-feira, 29. Valim lamentou a decisão e chamou a medida de "precarização". "Lamento a decisão de precarização do maior programa de transporte público do Brasil. A redução de R$ 1 milhão de investimento mensal significa menos um terço de quilômetros percorridos, menos ônibus rodando e menos passageiros atendidos, desse que é o maior programa de transferência de renda de Caucaia", escreveu o ex-gestor em uma rede social.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O programa foi criado pela gestão Valim e era visto como o carro-chefe da administração anterior; entretanto enfrentou problemas no fim do mandato do ex-prefeito, com a empresa que presta o serviço ameaçando de suspender a gratuidade alegando falta de pagamento.

Bora de Graça O programa "Bora de Graça", que garante tarifa zero nos ônibus em Caucaia, terá uma redução de quase 23% na frota. Naumi anunciou que continuará o programa. Após reunião no Ministério Público do Ceará (MPCE), o gestor anunciou que, em acordo com a empresa Vitória, foi possível reduzir o custo mensal do programa para R$ 2,8 milhões, o que representaria economia superior a R$ 1 milhão. O POVO apurou que, embora seja mantido em funcionamento, o programa, que tem a participação de veículos apenas da Empresa Vitória, terá uma queda de 22,8% na frota, saindo de 70 para 54 veículos a partir desta quarta. Em nota, a empresa Vitória explicou mudança. Veja íntegra:

"A Empresa Vitória comunica que, após audiência na manhã da última terça-feira (28), na sede do Ministério Público, a Prefeitura de Caucaia estabeleceu a redução da frota para 54 veículos a partir desta quarta-feira (29)". O contrato que estava em vigor previa 62 veículos no período compreendendo as férias escolares e 70 veículos abrangendo a volta às aulas. A Vitória permanecerá empenhada e com o compromisso em continuar atendendo os seus passageiros dentro desta nova realidade, garantindo assim a manutenção do programa tarifa zero". No site da empresa, já há novos horários para as linhas que integram o Bora de Graça, válidos a partir desta quarta.