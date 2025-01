Prefeitura de Caucaia encerra contrato com empresa do programa Bora Conectar

A Prefeitura de Caucaia, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza, informou a rescisão contratual, por parte da Secretaria de Educação, de contrato firmado na gestão anterior, que garantia serviços de conectividade a alunos matriculados nas escolas municipais do município, através do programa intitulado "Bora Conectar".

Em publicação do Diário Oficial do último dia 28 de janeiro, a gestão do prefeito Naumi Amorim (PSD) informou que rescindiu o contrato Nº 2023.11.29.02-01, firmado com a empresa BD3 Serviços de Telecomunicações SA, que havia sido contratada pela gestão do então prefeito Vitor Valim (PSB), em 2023, através de licitação por pregão, tendo o contrato a vigência encerrada ao final do ano passado.