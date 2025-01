Deuzinho, ex-vice de Valim, é nomeado para gabinete

"Obrigado ao prefeito Naumi e a vice-prefeita Priscila pela confiança. O povo de Caucaia pode contar com meu empenho e trabalho no cargo de Secretário Executivo (sic) de Governo. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria", escreveu Deuzinho em suas redes sociais.

O ex-vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho (União), foi nomeado pelo atual prefeito, Naumi Amorim (PSD), para ser secretário-executivo de Governo da Prefeitura do segundo maior colégio eleitoral do Ceará.

Eleito em 2020 como vice-prefeito na chapa encabeçada por Vitor Valim, Deuzinho teceu duras críticas a Naumi também neste pleito como no de 2024 relembrando o caso policial com irmão e aliados do gestor com dinheiro na cueca.