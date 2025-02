Seca: Alece aprova socorro do Governo a 29 municípios cearenses em situação de emergência

Alece realizou a primeira sessão plenária ordinária de 2025 / Crédito: Junior Pio/ALECE

Em regime de urgência, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta terça-feira, 4, socorro a 29 municípios cearenses em situação de emergência devido à estiagem no Estado, além de mudanças do Sistema Estadual de Integração e Cooperação Acadêmica Hospitalar (SICAH/CE), visando a iminente inauguração do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Na primeira sessão plenária realizada em 2025, os parlamentares receberam, já passando das 11 horas da manhã, algumas mensagens do Poder Executivo. A liderança do governo, com o deputado Guilherme Sampaio (PT), solicitou então a tramitação em regime de urgência para duas delas.

- 01/2025: Autoria do Poder Executivo - Projeto de Lei Complementar oriundo da Mensagem n.º 9.330 - Confere nova redação à Lei Complementar n.º 280, de 18 de março de 2022, que instituiu, no âmbito do Poder Executivo, o Sistema Estadual de Integração e Cooperação Acadêmica Hospitalar SICAH-CE, e dá outras providências.

A lei prevê medidas de apoio à população desses municípios, incluindo concessão de aluguel social, transferência das famílias de áreas de risco, aquisição e distribuição de cestas básicas, materiais de higiene pessoal, colchões, entre outros insumos básicos. Com a alteração, o Estado fica autorizado a prestar auxílio financeiro diretamente aos municípios afetados, reduzindo assim o tempo de resposta e dando celeridade às ações de proteção e assistência à população. - 02/2025: Autoria do Poder Executivo - Projeto de Lei Complementar oriundo da Mensagem n.º 9.331 - Altera a Lei n.º 18.331, de 23 de março de 2023, que dispõe sobre ações e Políticas Públicas Estaduais para o enfrentamento de situação de emergência ou de Estado de Calamidade Pública declaradas em municípios do Estado.

"Queremos poder participar, com nossas emendas, nossas sugestões. Falta tempo até para ter a ideia para apresentar", lamentou Dra. Silvana (PL). De volta à Casa, Heitor Férrer (União Brasil) afirmou que acabara de enviar as mensagens para sua assessoria jurídica, mas que já estavam em discussão par aprovação. "Estou abismado com esse atropelo, que considero um desrespeito. Nós já vamos aprovar o que foi lido agora? Qual o respeito que o Executivo pode ter com a Casa Legislativa?", questionou o parlamentar, que disse não saber sequer o que estaria votando. Queiroz Filho (PDT) lembrou a Heitor que, nos últimos dois anos em que o colega esteve ausente da Casa, virou praxe a tramitação em urgência das mensagens enviadas pelo Governo do Estado.

Tramitação recorde e falta de urgência Um dos que mais questionaram a tramitação foi Renato Roseno (Psol). "A matéria foi distribuída por WhatsApp no grupo dos deputados às 11h13min, são 12h10min. Vai chegar ao Plenário em menos de 60 minutos. Em 10 anos como deputado, eu não me lembro de uma tramitação tão rápida", lamentou. Tratando do teor das mensagens, Roseno disse entender a urgência da que trata da ajuda aos municípios, mas afirma não ver urgência na outra mensagem. Ele afirma que o teor proposto dá um "cheque em branco" para o governo e que caberia discussão entre parlamentares, como houve na época da proposição da criação da Funsaúde. Hospital da Uece Em sua primeira sessão como líder do governo, Guilherme Sampaio defendeu a urgência das mensagens. Na questão da estiagem, afirmou que o governo precisa agir para acolher os municípios que vêm sofrendo com a seca.