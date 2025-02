Primeira mulher a ocupar o cargo, Christiane Leitão é oficializada presidente da OAB-CE

Christiane Leitão é a primeira mulher a presidir a OAB-CE / Crédito: João Filho Tavares

Primeira mulher a ocupar o cargo, Christiane Leitão foi oficializada presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará. A cerimônia de posse festiva ocorreu na noite desta terça-feira, 4, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. "Esse é um momento de celebrarmos. Celebrarmos a união da classe e, cada vez mais, reafirmar o nosso compromisso com a sociedade e com a advocacia", disse ela em entrevista coletiva. Uma cerimônia mais restrita aconteceu em 3 de janeiro e, desde então, ela já vinha desempenhando a função.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Christiane apontou que uma das prioridades de seu mandato, que perdura no triênio 2025-2027, é dar continuidade ao trabalho do antecessor, Erinaldo Dantas, sob o comando do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, que compareceu ao evento.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ressaltou que a advocacia é uma "categoria muito importante para Justiça, portanto é também para o povo cearense". "A experiência que Christiane já tem, ajudando a direção da OAB e, agora, como presidente, nos orgulha muito. Orgulha todas as mulheres cearenses, as mulheres advogadas, tendo agora uma mulher à frente da OAB-CE, assim como é uma política da OAB nacional", complementou o chefe do Executivo cearense. Elmano também afirmou "dialogar muito" com a Ordem para garantir os direitos fundamentais das pessoas, seja na relação direta com o Estado, seja com os poderes. "A gente possa estar de mãos dadas para fazer avançar no Ceará os direitos fundamentais dos cearenses e das cearenses", finalizou.

Além de Christiane, foram empossados os demais membros da mesa diretora da seccional cearense. São eles: o vice-presidente David Sombra Peixoto, o secretário-geral Thiago Morais de Almeida Vilar, o secretário-geral adjunto Francivaldo de Lemos Pereira e a tesoureira Camila Ferreira Fernandes.