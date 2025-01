Mesa Diretora da Assembleia toma posse neste sábado, 1º de fevereiro

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realiza no próximo sábado, 1º de fevereiro, a posse da nova Mesa Diretora da Casa para o biênio 2025-2026. A sessão será às 10 horas, no Plenário 13 de Maio, e será presidida pelo deputado Fernanda Santana (PT).

Na ocasião, será empossado o deputado Romeu Aldigueri (PDT) como novo presidente da Assembleia. Os demais integrantes da Mesa Diretora são Danniel Oliveira (MDB), como 1° vice-presidente; Larissa Gaspar (PT), 2ª vice-presidente; De Assis Diniz (PT), 1º secretário; Jeová Mota (PDT), 2° secretário; Felipe Mota (União), 3° secretário, e João Jaime (Progressistas), como 4º secretário.