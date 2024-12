Reforma no governo Elmano mexe com bancadas na Alece, CMFor e Câmara Federal

Eduardo Bismarck (PDT) deixará o Congresso Nacional; já Fernando Santana (PT) e Lia Gomes (PDT) se licenciarão de seus mandatos no Legislativo estadual

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou a mudança em sete secretarias de sua gestão nesta quinta-feira, 26, bem como alterações em assessorias e órgãos vinculados, além do líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).



Tais mudanças impactarão nas bancadas tanto da Alece como também no Congresso Nacional, além da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Confira abaixo o que muda.