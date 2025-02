De volta à Alece, Tin Gomes diz que Cid terá papel fundamental em 2026: "Político estratégico"

Tin Gomes (PDT) voltou ao posto de deputado estadual, assumindo como quarto suplente após mexidas na bancada do PDT, com nomeações para secretariado tanto do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) como do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Em uma de suas primeiras manifestações, destacou o papel de destaque que o senador Cid Gomes (PSB) terá nas eleições de 2026.

O parlamentar integra o grupo de deputados que se irá se filiar ao PSB, partido presidido no Ceará por Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana (PT), e de Cid Gomes."A questão da filiação é mais uma transição natural porque esse grupo sempre foi homogêneo, está mudando apenas de sigla e está acompanhando o senador Cid Gomes. Eu acredito que o Cid Gomes tem um papel mais forte ainda nesse processo de ajudar o Ceará", declarou.