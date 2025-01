Nova linha de ônibus Siqueira/Hospital Universitário do Ceará inicia operação na segunda-feira, 27

A linha funcionará nos dias úteis, entre 6h e 20h, com frota de dois veículos e intervalo de 23 minutos / Crédito: Divulgação/Etufor

Uma nova linha de ônibus, a 1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará, começará a operar em Fortaleza na próxima segunda-feira, 27. O itinerário completo percorre cerca de 13,4 km e planeja atender passageiros que se deslocam pela região do bairro Maraponga e adjacências. Com início do terminal Siqueira, a rota contempla áreas como a avenida Valdir Diogo, Balão do Mondubim, avenida Godofredo Maciel e rua Francisco Glicério e, depois, retorna ao terminal.

Inicialmente, a linha funcionará nos dias úteis, entre 6h e 20h, com frota de dois veículos e intervalo de 23 minutos, realizando aproximadamente 32 viagens por dia.

“Com a demanda de passageiros oriunda da Secretaria Executiva Regional 10 e, futuramente, do hospital Universitário do Ceará, a linha atende à solicitação da comunidade, reduzindo o tempo de viagem em aproximadamente 24 minutos”, ressalta . Bilhete Único: nova linha de ônibus vai contar com integração A nova linha de ônibus vai permitir a integração, partindo de qualquer ponto do seu itinerário, com o uso do Bilhete único, no intervalo de duas horas. O deslocamento será facilitado por meio da integração com 27 linhas que trafegam pelas avenidas Wenefrido Melo, Godofredo Maciel, Valdir Diogo e Pres. Costa e Silva. De acordo com o órgão, aproximadamente 50 mil passageiros que circulam pela região dos bairros da Regional 10 serão beneficiados. “Ofertando um serviço mais qualificado para a população, reduziremos o tempo de deslocamento, contemplando uma necessidade antiga da população, que é a interligação entre o terminal Siqueira e a avenida Godofredo Maciel e a região da Maraponga”, acrescenta George Dantas.

Confira o itinerário IDA Terminal Siqueira

Rua Plácido de Castro (Vila Peri)

Rua Antônio Costa Mendes

Rua Luís Vieira (Parque São José)

Av. Cônego de Castro

Av. Valdir Diogo

Av. Wenefrido Melo

Av. Pres. Costa e Silva

Rua Gal. Cordeiro Neto

Rua Francisco Bento

Rua Cel. Tibúrcio

Av. Pres. Costa e Silva

Av. Godofredo Maciel

Rua Francisco Glicério

Rua Leon Gradvohl

Rua Holanda

Rua Francisco Glicério VOLTA