Alece autoriza que Governo do Ceará conceda subvenção social de R$ 1 milhão a Unicef

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-07-2024: Karina Fasson, gerente de políticas públicas da fundação Maria Cecilia. Unicef promove formação Primeira Infância Antirracista (PIA) em Fortaleza. (Foto: FABIO LIMA/O POVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) autorizou que o Governo do Estado destine R$ 1 milhão ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil. A transferência ocorrerá por meio de subvenção social, que destina recursos para atender as entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que atuam nas áreas de assistência social, saúde ou educação. A autorização da transferência foi publicada na edição da última terça-feira, 17, do Diário Oficial do Estado (DOE).

A iniciativa faz parte da parceria de cooperação entre Governo do Ceará e o Unicef, contudo, a efetivação da lei, que ainda não foi assinada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), tem previsão de ocorrer somente em 2025.

A Lei nº19.118 indica que o aporte concedido ao Unicef terá por finalidade contribuir com os serviços prestados pela instituição na promoção de ações voltadas aos direitos de crianças e adolescentes do Estado. As despesas da norma serão pagas com recursos do orçamento do Poder Executivo, que será ajustado conforme a legislação. De acordo com a peça, o pagamento da subvenção pode ser feito ainda este ano ou em 2025, conforme previsão orçamentária correspondente. Além disso, o Governo do Estado reitera que a prestação de contas ocorrerá mediante a apresentação de relatórios que comprovem que atividades e ações estão, de fato, sendo desenvolvidas pela instituição.

O Unicef informou que a Lei estadual 19.118/2024 autoriza a doação do Governo do Ceará ao UNICEF como parte da cooperação técnica entre as duas instituições. "A partir desta autorização, será assinado um Memorando de Entendimento e elaborado um plano de trabalho para implementação de ações comuns relacionadas com a elaboração de programas nas áreas de educação, saúde e assistência social, com foco em crianças e adolescentes", prossegue a instituição. “O plano de trabalho incluirá também o acompanhamento de políticas públicas municipais a partir do Selo UNICEF, que em 2024 certificou 158 municípios cearenses”.

Selo Unicef O Selo Unicef tem por finalidade fortalecer as políticas públicas municipais voltadas a crianças e adolescentes. Ao aderir à iniciativa, os municípios assumem o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade. A metodologia abrange o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que auxiliem o município a cumprir a Convenção Sobre os Direitos da Criança que, no Brasil, é refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Participaram da atual edição (2021-2024), 2.023 municípios de 18 estados. Desses, 933 alcançaram todas as metas e foram certificados.