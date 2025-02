Fernando Santana diz que Camilo e Elmano querem que ele concorra a deputado federal

FERNANDO Santana assumiu Secretaria dos Recursos Hídricos / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O deputado estadual Fernando Santana (PT) informou que analisa disputar vaga de deputado federal em 2026, a pedido do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). “Estou discutindo a política de 2026, ainda não tomamos uma decisão. Há um convite do governador Elmano e do ministro Camilo Santana para que a gente pudesse disputar uma vaga para deputado federal, estou analisando com o nosso grupo político”, afirmou o deputado em entrevista ao âncora Luciano Cesário, no programa O POVO no Rádio, na rádio O POVO CBN Cariri.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fernando Santana está licenciado do mandato de deputado e assumiu a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará. A posse foi na segunda-feira, 3. Estiveram presentes o governador Elmano de Freitas, a senadora Augusta Brito (PT), além de prefeitos de alguns municípios do Ceará.

Santana afirmou que o foco atual é nas ações da pasta. "Esse ano é o ano em que eu vou focar nas ações da secretaria. Trabalhar e entregar para que no ano que vem, na hora que a lei permita, a gente possa fazer uma discussão mais ampla da política e colocar o nosso nome, ou para deputado estadual, ou para deputado federal", afirmou.

Na primeira entrevista como secretário de Recursos Hídricos, Santana destacou as principais prioridades da gestão. Ele disse que terá foco em três grandes obras: o Cinturão das Águas, a duplicação do Eixão das Águas e a Malha d’Água no Sertão Central. “O governo está investindo R$ 1,6 bilhão nessa obra que vai gerar mais de 600 empregos”, disse ele sobre o Cinturão das Águas.

Sobre a duplicação do Eixão, o secretário disse que o governo pretende entregar os lotes 3 e 4 até o próximo ano. “É uma obra que nós vamos investir mais de R$ 1,2 bilhão, gerando 700 empregos para população cearense”.



A respeito da Malha d’Água, no Sertão Central, no Açude Banabuiú, Santana disse que serão atendidos 38 distritos em nove municípios da região, com investimento de R$ 640 milhões e geração de 500 empregos.

Fernando também enfatizou a necessidade de modernizar a perfuração de poços artesianos, substituindo a dependência da Enel por sistemas de energia solar. “Queremos agilizar a instalação dos poços para que a população tenha acesso à água de forma mais rápida”, explicou.

Ele ressaltou que, em regiões críticas como o Sertão de Crateús, onde a reserva hídrica é de apenas 16%, a perfuração de poços e o uso de carros-pipa continuarão sendo medidas essenciais.