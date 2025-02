Veja quem irá compor as comissões da Câmara de Fortaleza

Na primeira sessão da nova legislatura o presidente da Casa informou quais parlamentares irão integrar as dez comissões permanentes

As dez comissões permanentes da Câmara Municipal de Fortaleza tiveram as composições definidas. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 4, pelo presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB). Já haviam sido instaladas duas comissões, a de Constituição e Justiça (CCJ) e a de Orçamento, para que votassem o fim da Taxa do Lixo, aprovado em janeiro, em sessão extraordinária.

Algumas presidências foram previamente definidas, como Gabriel Aguiar (Psol) na Comissão de Meio Ambiente, Professora Adriana (PT) na Educação e Adriana Geronimo (Psol) na de Direitos Humanos. Vice-presidentes ainda serão escolhidos. Confira a lista de todas as comissões abaixo.