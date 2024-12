Roseno diz que Elmano estava "irredutível" para liberar drones com agrotóxicos

Deputado estadual Renato Roseno (Psol) foi um dos mais críticos da aprovação da permissão do uso de drones para a pulverização de agrotóxicos no Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Uma das principais vozes contra o uso de agrotóxicos, o deputado Renato Roseno (Psol) colocou na conta do governador Elmano de Freitas (PT) a movimentação que findou na aprovação, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), do projeto que a permite drones realizarem a pulverização de agrotóxicos no Ceará. Na sessão da última quinta-feira, 19, da Alece, foram 22 votos a favor e nove votos contrários ao texto, que libera a pulverização realizada por meio de "Aeronaves Remotamente Pilotadas - ARPs, Veículo Aéreo Não Tripulado - Vant ou Drones" no Estado. Um dos votos contrários foi o de Roseno, que afirmou, nesta sexta-feira, 20, que o governador foi notificado por associações e outros órgãos sobre as problemáticas do uso, mas estava “intransigente e irredutível”.

O deputado explicou que os projetos, posteriormente apensados, estavam parados por terem parecer contrário da Procuradoria da Alece. “A última pessoa, na nossa cabeça, que colocaria isso para frente seria o Elmano. E no dia 6 de dezembro, o Elmano bota para frente. No dia 9 de dezembro, a CCJ reverte o parecer contrário da Procuradoria e dá parecer favorável a partir o dia 6. Só andou por causa do Elmano”, afirmou na edição da noite do programa O POVO News. Roseno apontou que ele conversou com interlocutores do chefe do Executivo, que também foi procurado por organizações e associações que pediam ou suspensão do projeto, ou, pelo menos, o adiamento até o ano que vem. “Em todas as negociações, o governador estava intransigente, o governador estava irredutível, o governador fez esse acordo com o agronegócio. Conversei com quem eu podia conversar, todos os interlocutores políticos. O Ministério Público Estadual fez apelos ao Elmano, o Ministério Público do Trabalho fez apelos ao Elmano, as entidades científicas, SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), Fiocruz, a Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, a Sociedade Brasileira de Agroecologia, o MST, de onde saiu o ex-advogado do MST Elmano de Freitas”, disse.

E complementou: “Todo mundo fez apelos para que ele desistisse disso ou deixasse isso para frente. Ele foi intransigente e irredutível. A decisão de colocar isso para frente é única e exclusivamente dele (Elmano). Críticas em outros pontos da gestão O parlamentar também externou críticas a outros pontos da gestão ao destacar sua posição de independência ao governo. Ele citou, por exemplo, a questão da colocação de Bíblias em escolas da rede estadual. “Ele acolheu mais os apelos da extrema-direita para deixar o tema para o ano que vem do que a nossa própria demanda de tema. Tenho acumulado muitos votos contrários ao governo”, ponderou. “Óbvio que eu não esperava que se acumulassem em um período tão curto tamanhas divergências em temas que, para nós, eram temas de esquerda. Sempre pensei que era necessário proteger o governo da extrema-direita, os governos que ajudamos a eleger. Eles podem ter a minha voz e o meu voto no combate à extrema-direita. Agora, eu acho muito ruim os acenos que se faz à direita”, disse.