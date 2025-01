André Fernandes volta de licença; Ana Paula e Leônidas assumem como suplentes

O parlamentar bolsonarista havia se licenciado para focar na campanha à Prefeitura; já no PDT, as vagas ficaram disponíveis com saídas de Eduardo Bismarck e Idilvan para compor secretariados

As atividades legislativas no Congresso Nacional só voltam em fevereiro, mas mudanças na bancada cearense já são confirmadas após resultados eleitorais e formação de secretariados.

Em seu lugar, assumiu a segunda suplente do PL, Mayra Pinheiro. Mesmo com a volta de André, ela segue no posto, uma vez que o deputado federal Júnior Mano, hoje no PSB, mas eleito em 2022 pelo PL, ainda está de licença.

Bancada do PDT

A bancada do PDT também sofreu mexidas. Com as nomeações de Eduardo Bismarck e Idilvan Alencar para serem secretários, do Turismo no governo Ceará e Educação na Prefeitura de Fortaleza, respectivamente, houve abertura de espaços para dois suplentes.