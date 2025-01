Deputado Apóstolo Luiz Henrique é investigado pelo MPCE por nepotismo

O órgão abriu inquérito civil após nomeação de cunhada como assessora no gabinete do parlamentar

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) abriu um inquérito civil para investigar um possível nepotismo direto ou cruzado pelo deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos), com a nomeação de Renatha Falcão de Souza, sua cunhada, como assessora em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

A funcionária é irmã da esposa do parlamentar, Bispa Vanessa Lima (Republicanos), nomeada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para ser secretária da Regional 9.