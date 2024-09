André Fernandes tira licença do mandato de deputado para focar na campanha; Dra.Mayra assume

André Fernandes (PL) assinou na quinta-feira, 12, pedido de licença como deputado federal pelo período de 120 dias, para poder se dedicar totalmente à campanha a prefeito de Fortaleza. No lugar dele, assume a vaga no Congresso Nacional a segunda suplente do PL, Dra . Mayra Pinheiro .

Quem é Mayra Pinheiro?

Mayra Pinheio é médica e já foi candidata ao Senado Federal pelo PSDB em 2018, obtendo 882.019 votos, o equivalente a 11,37%, e ficando na quarta colocação, sem ser eleita.

Ela participou da gestão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ministério da Saúde e ficou marcada pela defesa de hidroxicloroquina como medicamento contra a covid-19, sendo apelidada de "capitã cloroquina". Mayra foi convocada para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre a pandemia.