Mudanças na Câmara: Júnior Mano tira licença e Tadeu Oliveira assume como deputado federal

O deputado federal Júnior Mano (PL) tirou licença de 120 dias para tratar assuntos particulares, valendo a partir da última quinta-feira, 19, e Tadeu Oliveira (PL) assumiu a vaga na Câmara Federal nesta segunda-feira, 23.

Nas eleições de 2022, Oliveira teve 41.093 votos, ficando na terceira suplência do PL. Priscila Costa, a primeira, está em campanha para reeleição como vereadora de Fortaleza, Mayra Pinheiro tomou posse recentemente com a licença de André Fernandes, portanto a vaga ficou com Tadeu.

Em suas redes sociais, o agora deputado federal, celebrou a posse como parlamentar federal e disse que irá representar o Ceará na Casa.