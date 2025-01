André Fernandes volta à Câmara após licença para disputar a Prefeitura de Fortaleza

André Fernandes retorna para o mandato de deputado federal nesta sexta-feira, 10, após derrota em disputa pela Prefeitura de Fortaleza / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Após licença para disputar a Prefeitura de Fortaleza e terminar o pleito em segundo lugar, André Fernandes (PL) reassumiu nesta sexta-feira, 10, o mandato de deputado federal. Com o retorno, Dra. Mayra Pinheiro, que estava em exercício, volta para a suplência. Em setembro de 2024 o político assinou um pedido de licença para um período de 120 dias para se dedicar à campanha pelo Paço Municipal. Com o afastamento, a segunda suplente do PL, Dra. Mayra Pinheiro, assumiu a vaga no Congresso Nacional. A primeira suplente é a vereadora Priscila Costa, que já havia exercido mandato na Câmara antes e abriu espaço para Mayra.

Além de Mayra, a bancada do PL no Ceará tem ainda Tadeu Oliveira, terceiro suplente da sigla, que está substituindo o deputado Júnior Mano, agora no PSB, que está de licença.