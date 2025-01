Elmano convida Lula para inauguração do Hospital Universitário

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) / Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) convidou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar da inauguração do Hospital Universitário do Ceará em fevereiro. O evento poderá marcar a primeira visita do chefe do Executivo brasileiro ao Estado em 2025. "E um convite muito especial para o presidente Lula, com quem estive, para convidá-lo a inauguração do Hospital Universitário do Ceará", disse Elmano nesta quarta-feira, 8, em Brasília, onde participou de ato que relembra os dois anos dos ataques aos Três Poderes.

"E há uma perspectiva muito positiva do presidente Lula participar dessa inauguração que será em fevereiro quando nós vamos entregar o maior hospital público do Estado do Ceará com 652 leitos para o nosso povo e se Deus quiser com a presença do presidente Lula", completou o governador do Ceará.