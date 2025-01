DCE da UFC diz ser alvo de processo de André Fernandes por propaganda irregular

De acordo com publicação da entidade, o deputado federal alega que postagens foram feitas para prejudicá-lo durante as eleições de 2024

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) afirmou que o deputado federal André Fernandes (PL) entrou com processo contra a entidade com a acusação de a entidade ter veiculado propagandas eleitorais irregulares e com a intenção de prejudicá-lo na campanha para Prefeitura de Fortaleza, em 2024. O então candidato foi ao segundo turno e foi derrotado por Evandro Leitão (PT).

Em nota publicada na sexta-feira, 10, é dito que o parlamentar pediu a remoção do conteúdo, entrou com um requerimento para que o DCE fosse proibido de fazer novas publicações sobre as eleições e solicitou o pagamento de uma multa diária de R$ 5 mil em caso do descumprimento.