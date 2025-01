Secretariado de Evandro e reforma de Elmano provocam 13 novas mudanças nos legislativos

O governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT) / Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

Oficializado o secretariado do primeiro escalão do prefeito Evandro Leitão (PT), somado à reforma na gestão do governador Elmano de Freitas (PT), 13 parlamentares, entre vereadores, deputados estaduais e deputados federais serão secretários. SIGA o canal de Política do O POVO no WhatsApp É talvez a maior mudança simultânea já provocada por governos em bancadas legislativas. Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Assembleia Legislativa do do Ceará (Alece) e a bancada cearense na Câmara dos Deputados, em Brasília, passarão por dança das cadeiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes já havia três deputados estaduais licenciados para ocupar cargos no Governo do Estado, e um quarto que retornou. Nos últimos meses de 2024, houve também um deputado federal que reassumiu o mandato parlamentar.

Câmara Municipal de Fortaleza Evandro indiciou seis vereadores para cargos na Prefeitura. Uma sétima saída é para compor o secretariado de Elmano no Governo do Estado. Do PT, Júlio Brizzi comandará a Secretaria da Juventude (Sejuv), com isso, Dr. Vicente assumirá a vaga na CMFor como primeiro suplente. No PSD, partido da vice-prefeita Gabriella Aguiar, metade da bancada foi desfalcada para compor a equipe de Evandro. Eudes Bringel é o chefe do gabinete do prefeito e Apollo Vicz foi escolhido secretário da Proteção Animal. Assumem Tony Brito e Estrela Barros como primeiro e segundo suplentes, respectivamente.