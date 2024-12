O que Evandro apontou da Prefeitura e o que Sarto rebateu ou deixou vago

Evandro afirmou que a primeira "surpresa" foi a redução da programação de fim de ano. No mês de setembro, antes das eleições, Sarto havia anunciado três dias de festas e já na reta final da gestão informou que seria apenas um , alegando que as parcerias não foram suficientes para custear todas as atrações antes anunciadas. “Ora não era tudo da iniciativa privada, não era tudo a iniciativa privada que pagava. Por que então reduzir?”, questionou Leitão. Sarto não entrou no assunto.

"Não que não necessite e necessita, mas no mínimo, no mínimo, falta um planejamento financeiro. A gente também tem uma uma variável política de tentar de alguma forma inviabilizar a gestão que está assumindo", disse na coletiva. Sarto então respondeu que os profissionais cuidam da cidade e está respeitando a data limite dos editais e questionou Evandro: "Ele quer administrar sem servidores?".

Faltando uma semana para o fim do mandato, o prefeito do PDT convocou 546 servidores, sendo 506 guardas municipais e 38 enfermeiros para o Instituto José Frota (IJF). Evandro criticou, uma vez que foi feito na reta final e o hospital sofre com necessidades básicas e também levantou a tese de tentar "inviabilizar sua gestão" .

O prefeito disse que a decisão veio para não aumentar as passagens de ônibus em Fortaleza. Sarto também declarou que o fez pois o governador Elmano de Freitas (PT) cortou os repasses para a Capital. "Será que o Leitão também vai cortar os repasses e reajustar as tarifas?", escreveu nas redes sociais.

A Prefeitura de Fortaleza terá que pagar R$ 1 bilhão em operações de créditos e contratação de empréstimos financeiros. Ainda de acordo com Evandro, o valor completo até o final do seu mandato em 2028 é de mais de R$ 3 bilhões. O prefeito eleito também declarou que sua equipe de transição conseguiu detectar uma dívida de R$ 400 milhões por meio de informações ditas por fornecedores e não pela equipe de Sarto, podendo ser na verdade o dobro.

De acordo com Evandro, o programa Bolsa Atleta, sofreu descontinuidade e tornou-se público com a manifestação aberta de esportistas que afirmaram não estar mais recebendo. Sarto não se manifestou.

Crise no IJF

Além da falta de materiais e profissionais e suspensão de cirurgias, Evandro Leitão afirmou que o IJF tem uma dívida de R$ 100 milhões, embora seja incerto pela falta de informações. "Eu posso dizer que são valores que ainda nós não conseguimos dimensionar com muita clareza o falta de dados mas num primeiro momento a dívida do IJF está algo em torno de 100 milhões de reais somente do IJF", declarou.



Sarto então explicou que o hospital custa mensalmente R$ 50 milhões para os cofres públicos de Fortaleza, sendo que o Governo do Estado repassa R$ 6 milhões, mesmo com metade dos pacientes vindos do interior. "É claro que essa conta não fecha. 50% dos pacientes são de fora de Fortaleza, mas o governador só paga por 10%. Por que o Leitão não cobra do governador do PT uma partilha justa desse orçamento?", escreveu o prefeito.