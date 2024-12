Empresa de alimentação diz que IJF não paga desde setembro e deve R$ 3 milhões

MP do Ceará cobra solução para problemas na alimentação do IJF / Crédito: Samuel Setubal

A assessoria jurídica da empresa CRS Eventos e Serviços de Alimentos LTDA afirma que o Instituto Doutor José Frota (IJF) deve R$ 3 milhões no pagamento da prestação de serviços de alimentação aos pacientes e servidores. Com o acúmulo da dívida a situação ficou "insustentável", segundo a empresa, e o fornecimento foi suspenso. Na última sexta-feira, 13, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu que a Prefeitura de Fortaleza tomasse providências para solucionar falhas no fornecimento de alimentação.

Órgão pediu esclarecimentos para a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) sobre os motivos do problema, quais empresas são responsáveis pelo fornecimento, quais os contratos firmados, detalhamento das possíveis dívidas com os fornecedores e quais as medidas adotadas para resolver a situação. O prazo foi de 72 horas. Segundo relatos recebidos pela Promotoria, o almoço demorou para ser servido na última quarta-feira, 11, já na quinta-feira, 12, as refeições não foram servidas. No mesmo dia, funcionários fizeram paralisação de alguns serviços pela falta de alimentação. Entre os alvos dos questionamentos está a empresa CRS Alimentos, apontada como fornecedora das refeições. O advogado da empresa, Samuel Ferreira, afirmou ao O POVO que a empresa "detém desde 2021 contrato oriundo de processo licitatório regular, e sempre prestou os serviços de forma assídua, cumprindo integralmente as exigências do termo de referência, apesar do IJF sempre ter atrasado os pagamentos."

"Em 2024 a situação foi ainda mais prejudicada, assim desde setembro do presente ano o IJF vem recebendo os serviços da empresa CRS, e não efetua o pagamento pelos mesmos, pagamentos que somam mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), culminando em uma situação insustentável", explica a empresa. LEIA MAIS| Repasse de R$ 19 milhões para IJF e Santa Casa está na conta da Prefeitura de Fortaleza, diz Elmano Diante dos atrasos, a empresa notificou previamente o IFJ sobre os atrasos no pagamento, mas a situação não foi resolvida.

"Assim, por autorização legal, amparado no permissivo do inciso XV do Art, 78 da Lei 8.666/93 (lei

que ainda rege o contrato), a empresa notificou o IJF que seria o serviço interrompido até a

liquidação integral da dívida, como a dívida não foi regularizada, o serviço foi suspenso", detalhou o representante jurídico da empresa. Secretaria da Saúde diz que negociação está em curso A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou, por meio de nota, que a coordenação da força-tarefa, instituída para avançar na regularização do fornecimento de insumos e serviços ao IJF, "está em contato com a empresa responsável pela entrega de refeições ao hospital". "A equipe aguarda a apresentação das documentações obrigatórias por parte da contratada para dar continuidade ao processo de pagamento e retomar o cronograma de abastecimento", afirma.