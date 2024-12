Nomeação de 546 servidores por José Sarto causa imbróglio com equipe de Evandro; entenda

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), criticou o anúncio da nomeação de 546 novos servidores pelo atual prefeito da Capital , José Sarto (PDT), feito na última segunda-feira, 23, a oito dias do início da nova gestão, em um contexto de dúvidas lançadas sobre dívidas e falta de recursos do Executivo municipal.

“A dívida do IJF está em torno de R$ 100 milhões. Já a dívida com fornecedores é de R$ 400 milhões, mas, ela provavelmente é muito maior, pois existem dívidas que ainda não conseguimos detectar, que não foram empenhadas e que os gestores não repassaram para a equipe de transição e estamos tomando conhecimento delas por meio de fornecedores e outras partes envolvidas que estão nos procurando para nos informar”, prosseguiu.

“Então, para reforçar, as dívidas empenhadas são de R$ 400 milhões, mas as dívidas que não foram empenhadas podem chegar ao dobro desse valor. Quanto às operações de crédito, temos R$ 1,2 bilhões contratados até o final do nosso mandato, com R$ 1 bilhão para o primeiro ano”, concluiu o prefeito eleito de Fortaleza.

Réplica

Por sua vez, o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, foi às redes sociais rebater às críticas feitas por Evandro, não apenas à convocação dos novos servidores, dos quais 508 são guardas municipais e 38 enfermeiros, mas também à autorização de pagamentos de subsídios para o transporte coletivo.

“Evandro Leitão me ‘acusou’ de tentar ‘inviabilizar’ a gestão dele. Vejam só do que estou sendo acusado. Ele me criticou por convocar 546 novos servidores públicos concursados nas áreas da saúde e da segurança pública. Eu deveria descumprir os editais, por acaso? Na minha gestão, nestes quatro anos, eu contratei 6 mil servidores por concursos públicos. Esses homens e mulheres não ‘inviabilizam’ a administração”, retrucou Sarto.