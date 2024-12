IJF tem dívida de R$ 100 milhões, afirma prefeito eleito Evandro Leitão

Um dia antes, na quinta-feira, 26, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou que a amplitude do equipamento exige “uma repactuação entre Governo Federal, Governo do Estado e Governo Municipal” .

A dívida atual do Instituto Dr. José Frota (IJF) é de aproximadamente R$ 100 milhões. A informação é do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 27. A unidade de Saúde tem passado por dificuldades nos últimos meses, falta de insumos, falta de pagamento de profissionais e até falta de comida.

Evandro destaca ainda que o valor das dívidas do setor da Saúde chega a R$ 400 milhões, porém, ainda não são dimensionados com clareza, pela indisponibilidade do repasse de informações entre a gestão atual e a que começa a partir do dia 1º de janeiro de 2025.

"A Saúde de Fortaleza está um caos. Eu tenho 57 anos e nunca vi a Saúde de Fortaleza do jeito que está. Os Caps estão sucateados, para além da falta de profissionais, as estruturas físicas não permitem o atendimento digno da população", afirmou Evandro.

"São dívidas que detectamos porque ainda não foram empenhadas, os gestores ainda não passaram para a equipe, mas temos conhecimento porque os fornecedores estão conversando com a gente", afirmou.

Repactuação e IJF

“Quem mantém o IJF de portas abertas sem participação maior do Governo Federal e Governo do Estado, é a Prefeitura. O IPTU de Fortaleza, praticamente todo ele, vai para o custeio do IJF. O Hospital precisa ser estadualizado ou federalizado, porque a missão do município é a atenção básica e isto estamos fazendo muito bem”, destacou Sarto na tarde da quinta-feira, 26, em coletiva de imprensa no Paço Municipal.

O prefeito também explicou que a maioria dos pacientes atendidos no IJF são pessoas advindas do interior do Ceará e de outros estados. Isso porque, na avaliação de Sarto, o hospital é referência dentro e fora do Estado. (Colaborou Luiza Vieira/Especial para O POVO)