IJF em crise: Sarto afirma que hospital deve ser "estadualizado"

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) se posicionou sobre a crise que assola o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF) devido à falta de insumos e medicamentos na farmácia da unidade. De acordo com o gestor municipal, a amplitude do equipamento exige “uma repactuação entre Governo Federal, Governo do Estado e Governo Municipal”. “Quem mantém o IJF de portas abertas sem participação maior do Governo Federal e Governo do Estado, é a Prefeitura. O Iptu de Fortaleza, praticamente todo ele, vai para o custeio do IJF. O Hospital precisa ser estadualizado ou federalizado, porque a missão do município é a atenção básica e isto estamos fazendo muito bem”, destacou Sarto na tarde desta quinta-feira, 26, em coletiva de imprensa no Paço Municipal.

Questionado acerca do plano de ação elaborado pela Prefeitura e que foi rejeitado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o gestor municipal informou que o diálogo “está fluindo muito bem” e que os documentos solicitados foram encaminhados ao órgão. O relatório supramencionado foi rejeitado pelo MPCE no último dia 18. O órgão justificou que as propostas elaboradas pela gestão municipal são inadequadas à atual situação do hospital, sinalizando ausência de efetividade para solucionar o problema da falta de insumos e medicamentos do maior hospital municipal de Fortaleza. No relatório, a Prefeitura propôs a transferência de insumos e medicamento entre hospitais da rede; a substituição de um item por outro; o fornecimento de insumos e medicamentos por universidades; e a elaboração de contrato para compra dos medicamentos em falta.

Sarto também mencionou que aportou recursos para o IJF, no entanto, para que isso fosse possível, teve que “enxugar” algumas áreas e reiterou a necessidade de “repactuação” entre município, Estado e Governo Federal. “O que fizemos foi aportar mais recursos para compatibilizar a demanda, evidentemente é o fim de uma gestão e começo de outra, há uma inquietação natural de fornecedores, mas estamos pagando os servidores em dia, paguei o décimo terceiro e vamos pagar o salário de dezembro em dezembro; não é toda cidade que está fazendo isso”, complementou o gestor municipal.

O prefeito de Fortaleza confirmou que houve atraso no valor repassado pelo Governo do Estado ao IJF. Cerca de R$ 19 milhões foram liberados para atender o Hospital e a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, que também enfrenta dificuldades decorrentes de recursos financeiros.