Sarto nomeia 508 guardas municipais e 38 enfermeiros a uma semana do fim do mandato

Prefeito justificou nomeações citando compromisso da gestão com o "fortalecimento do serviço público" na Capital

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, (PDT) anunciou nesta segunda-feira, 23, pelas redes sociais que nomeará 546 servidores para compor os quadros da Prefeitura. O anúncio ocorre a cerca de uma semana do fim do mandato do prefeito, que não se reelegeu e cederá lugar a Evandro Leitão (PT), que assume a partir de janeiro de 2025.

De acordo com Sarto, serão 508 guardas municipais "cumprindo a nomeação dos mil aprovados no último concurso" e 38 enfermeiros "para reforçar o atendimento no IJF". O prefeito citou ainda nomeações durante seu governo. "Nossa gestão, já ultrapassou 5 mil nomeações em diversas áreas, reafirmando nosso compromisso com o fortalecimento do serviço público".