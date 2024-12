TCE Ceará realiza fiscalização do IJF e do Samu Fortaleza

A inspeção ocorreu de forma presencial, com equipes de analistas das equipes de transição

O órgão contou com a presença de uma equipe de analistas, responsável pelo programa Transição Responsável, que fiscalizou a situação da área de pessoal no IJF, incluindo cooperativas e empresas terceirizadas, além de fornecimento de insumos e medicamentos.

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE Ceará) realizou fiscalizações presenciais nas estruturas do Instituto José Frota (IJF) e no Samu Fortaleza. As informações foram divulgadas na última segunda-feira, 23, antevéspera de Natal.

Durante a inspeção, o diretor de Fiscalização de Atos de Gestão I, da Secretaria de Controle Externo (Secex), Cristiano Goes , afirmou que foram realizados os pagamentos de empresas fornecedoras de alimentação ao IJF, referentes aos meses de setembro e outubro.

O próximo passo é a instrução dos processos, com previsão de que todos os relatórios estejam concluídos até janeiro e sejam encaminhados aos conselheiros relatores para análise e julgamento.

Na visita ao Samu Fortaleza, avaliou-se a sede administrativa, duas bases de operação e a central de comunicação. A situação do contrato de locação de ambulâncias também foi verificada, já que parte da frota não é própria da Prefeitura de Fortaleza.

Pedido do MPCE

Em meados de dezembro, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) solicitou ao TCE uma fiscalização em órgãos de saúde de Fortaleza. O pedido é relacionado a supostas irregularidades na transição de governo entre a atual gestão do prefeito José Sarto (PDT) e a chapa eleita nas eleições deste ano, encabeçada por Evandro Leitão (PT).

O pedido encaminhado ao TCE inclui inspeções no IJF, no Hospital e Maternidade Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher) e no Samu Fortaleza.O MPCE afirmou ainda que a equipe de transição de Leitão relatou "precariedade de informações" por parte da atual gestão da Prefeitura. Este ponto tem sido repetido constantemente pelo próprio Evandro, pela vice-prefeita eleita e coordenadora da transição, Gabriella Aguiar (PSD), e por vereadores.

TCE Ceará realiza fiscalização em outros municípios



O Tribunal de Contas iniciou as suas fiscalizações nos municípios com alternância de prefeitos entre os dias 18 a 22 novembro. Nessa data, as cidades de Cascavel, Pacajus e Pacatuba foram contempladas.