Secretariado de Fortaleza: o que ainda falta Evandro Leitão anunciar?

De fato, entre as secretarias já anunciadas há novidades, como a pasta das Mulheres e a da Proteção Animal, ambas promessas de campanha do gestor.

O prefeito eleito também manifestou que pretende indicar sua vice, Gabriella Aguiar (PSD), para ocupar vaga em uma das secretarias, mas não disse qual.

Com 20 nomes já anunciados, Gabriella foi questionada pelo O POVO, na semana passada em evento no Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), sobre a expectativa do anúncio e em qual secretaria estaria em 2025. Em resposta, brincou: "Uma hora sai, se acalmem".