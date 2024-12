Evandro, Gabriella e 43 vereadores de Fortaleza são diplomados pelo TRE-CE

Diplomação do prefeito, vice-prefeita e vereadores no TRE / Crédito: AURÉLIO ALVES

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e a vice em sua chapa, Gabriella Aguiar (PSD), foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) nesta quinta-feira, 19. Além deles, os 43 vereadores que irão compor a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) passaram pelo processo que é a confirmação de que os candidatos foram efetivamente eleitos e, assim, podem tomar posse. A entrega dos diplomas ocorre após terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições. Para os eleitos ou as eleitas aos demais cargos federais, estaduais e distritais, assim como para os suplentes, a entrega do diploma fica a cargo dos TREs. Nas eleições municipais, a competência é das juntas eleitorais.

Evandro agradeceu a confiança da população e o apoio que recebeu do amplo arco de aliança de partidos durante a campanha. “Estarmos aqui sendo diplomados é motivo de muito orgulho, mas também temos o entendimento da dimensão que nos espera e da missão que nos espera. Estamos felizes, mas, ao mesmo tempo, com humildade e com muita responsabilidade”, ressaltou. O prefeito eleito apontou preocupação diante do orçamento de R$ 14 bilhões aprovado pela Câmara nesta semana. Apesar do valor, a destinação dos valores foi elaborado pelo grupo do atual prefeito José Sarto (PDT). “Nos deixam preocupados. A aprovação deste orçamento sem estar em sintonia com as nossas prioridades, isso também nos deixa ainda mais para preocupados, porém sabíamos que iríamos encontrar. Muitas dificuldades que iriamos encontrar”, pontou.

Celebração da Justiça Eleitoral Presidente do TRE-CE, o desembargador Raimundo Nonato, ressaltou que o evento foi a "entrega do nosso produto”. “A última entrega do produto da Justiça Eleitoral é a diplomação, certificando que o cidadão e a cidadã obteve o número de votos e, nesse momento, ela é diplomada para o cargo de vereador, para o cargo de vice-prefeita ou para o cargo de prefeito”, explicou. Ele aponta que a diplomação ocorreu em todos os municípios. A partir de agora, segundo ele, a Justiça vai aguardar possíveis desdobramentos, com ações judiciais que podem sem ajuizadas. Confira os diplomados Prefeito

Evandro Leitão (PT) Vice Gabriella Aguiar (PSD)