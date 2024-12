Evandro anuncia secretários de Proteção Animal, Planejamento e de Conservação

Secretaria da Conservação e Serviços Públicos: Francisco José de Abreu Machado

- Graduado engenheiro civil e pós-graduado em Engenharia de Segurança, pela Unifor

- Concursado da UFC desde 1990, tendo atuado como prefeito do Campus do Pici, diretor da Divisão de Administração de Bens e Imóveis e, por último, gestor da infraestrutura do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos e do Biotério Setorial