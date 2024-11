Elmano testa positivo para Covid-19, cancela agenda em Brasília e ficará afastado de atividades

Participou ainda ontem de encontro com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, junto do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e da senadora Augusta Brito (PT). No encontro, Evandro pediu colaboração do Governo Federal para as demandas mais urgentes da Saúde de Fortaleza, principalmente para o Instituto José Frota (IJF)

Antes, o trio tinha participado da reunião da Bancada Federal. O encontro teve novamente pedido de apoio para que as emendas da bancada fosse para a área da Saúde. Elmano pediu ainda investimentos em infraestrutura, como a obra de duplicação da BR-222 (Fortaleza sentido Sobral).



Em registros do encontro, Elmano aparece de máscara. O governador retirou apenas para aparecer em fotos.