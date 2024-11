Após ofensiva de Júnior Mano, Capitão Wagner permanece no comando do União Brasil até 2027

Capitão Wagner com a bancada do União Brasil Ceará e o presidente do partido, Antonio Rueda Crédito: Divulgação/Ascom: Capitão Wagner

A bancada cearense do União Brasil se reuniu nesta quarta-feira, 27, com o presidente nacional da sigla Antonio Rueda. Na pauta, uma discussão sobre manter Capitão Wagner no comando do partido no Ceará em meio a especulações de que o deputado federal Júnior Mano (sem partido) seria conduzido ao posto. Após a reunião, a deputada federal Fernanda Pessoa (União) confirmou ao O POVO que o parlamentar recebeu o convite de se filiar à sigla, mas é inexistente a tese de que se tornaria presidente estadual. "O diretório permanece como está", explicou.