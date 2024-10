André Figueiredo fala em reunificar PDT e defende "bom diálogo" da sigla com Evandro

André Figueiredo reforçou apoio a Evandro Leitão no 2º turno em Fortaleza Crédito: Divulgação/Evandro Leitão

André Figueiredo, presidente nacional do PDT e deputado federal, falou sobre o desejo de reunificar a sigla, após divisão do partido na campanha à Prefeitura de Fortaleza, e de integrar a base do prefeito eleito, Evandro Leitão (PT). "O que queremos agora é realmente é reunificar o partido, termos um bom diálogo com o prefeito Evandro Leitão para que possamos, insisto, dá continuidade, e Fortaleza possa avançar cada vez mais, justamente com essa política de geração de emprego e renda, de uma educação pública de qualidade, de valorização da nossa economia, que é o maior PIB do Nordeste de hoje", reforçou em entrevista nesta terça-feira, 29, ao programa O POVO da Tarde na rádio O POVO CBN. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Figueiredo destacou o sentindo de "continuidade" ao fazer referência as gestões do PDT em Fortaleza nos últimos 12 anos, com dois mandatos do ex-prefeito Roberto Cláudio e um do prefeito José Sarto.

André Figueiredo também desejou sorte para a gestão de Evandro Leitão e destacou a proximidade que os dois possuem, após serem colegas de partido. O presidente do PDT apoiou a candidatura do petista nos segundo turno a Capital cearense. "Eu tive a honra de tê-lo como colega de partido durante muitos anos, desde o início da sua vida pública, não posso deixar de saudar a eleição do Evandro e desejar muito sucesso", acrescentou. Mágoas internas do PDT André Figueiredo negou que as eleições à Prefeitura de Fortaleza tenham criado feridas internas no partido. O caso é diferente de 2022, quando a aliança com o PT foi quebrada, tendo em vista que o Partido dos Trabalhadores apoiava o lançamento da então governadora Izolda Cela, na época no PDT, para a disputa do governo, enquanto a ala de Ciro Gomes queria o nome de Roberto Cláudio. No fim, Izolda saiu da legenda e hoje está no PSB, enquanto RC foi candidato e perdeu para Elmano de Freitas (PT).

"Eu não vejo que essa eleição (teve mágoas), diferentemente de um processo que iniciou-se em 2022, que teve a culminância em 2023 e assim sim deixou muitas feridas no PDT. Esse processo agora foi, digamos assim, maduro, respeitando quem tomou uma posição divergente da direção nacional do partido, até porque, como foi colocado, declaramos inicialmente neutralidade", explicou. Para a disputa de Fortaleza no segundo turno, o PDT estadual declarou neutralidade e viu o partido rachar entre apoios para Evandro Leitão e seu opositor, André Fernandes (PL). Um dos destaques foi o endosso de Roberto Cláudio a campanha bolsonarista. "PDT não é puxadinho" O presidente da sigla também destacou que o PDT não é "puxadinho" de nenhum partido. O termo foi usado por Ciro Gomes, ao defender que a legenda não deveria apoiar o PT em Fortaleza para não ser um "puxadinho".