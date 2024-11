O que dizem aliados de Wagner e RC sobre convite para o ex-prefeito ir para o União

Capitão Wagner e André Fernandes são nomes já conhecidos da oposição na Capital. Após posicionamento no segundo turno, Roberto Cláudio é um dos principais nomes que integram essa lista Crédito: FERNANDA BARROS

O processo eleitoral que definiu Evandro Leitão (PT) como próximo prefeito de Fortaleza projeta a consolidação de uma oposição que junta ala do PDT e siglas como União Brasil e PL. Sinal desse cenário foi o convite público de filiação feito por Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará, ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, dirigente do PDT em Fortaleza. Além do convite para RC ocupar as fileiras do União Brasil, Wagner fala em “agregar forças” para 2026, ano em que serão disputados cargos como governador e senador. “Vou confessar em primeira mão que eu convidei o ex-prefeito Roberto Cláudio para vir para o União Brasil, mas acho que é muito mais interessante para o grupo, ele ficar no PDT ou ir para um partido que lhe dê mais tempo de TV, mais capilaridade, que lhe dê condição de nós agregarmos mais forças em 2026”, disse Wagner em entrevista à Rádio O POVO CBN na última quinta-feira, 31. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Wagner e RC foram adversários nas disputas para Prefeitura de Fortaleza em 2016 e para o Governo do Estado em 2022. O pedetista se reelegeu prefeito há oito anos, mas ambos foram derrotados ainda no primeiro turno por Elmano de Freitas (PT) na última eleição para o Palácio Abolição.

O partido atualmente vive uma dualidade. É base do Governo Federal ocupando ministérios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas está na oposição no Ceará, Estado governado pelo petista Elmano. Na bancada federal, alguns nomes ainda fazem esse papel de oposição, embora outros estejam ligados de alguma forma com o governismo. A deputada federal Fernanda Pessoa é filha do prefeito Roberto Pessoa, reeleito em Maracanaú com um vice do PT, que desistiu de lançar candidato para consolidar a disputa de Pessoa. Outro parlamentar do partido, Moses Rodrigues (União Brasil) declarou apoio a Evandro no segundo turno. O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), próximo a Wagner, ressalta o objetivo de consolidar uma oposição ao PT no Ceará para 2026. Ele também tece elogios ao ex-prefeito, mas ressalta que o melhor seria que Roberto “agregue” com outro partido. “Mas o União Brasil está sim à disposição caso seja a opção mais viável para um projeto de oposição em 2026”, ressaltou.