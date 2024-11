Roberto Cláudio critica mudar nome da Concha Acústica para homenagear estudante morto na ditadura

Roberto Cláudio (PDT), ex-prefeito de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), criticou nesta segunda-feira, 11, a decisão da Universidade Federal do Ceará (UFC) de mudar o nome da Concha Acústica que passará a se chamar Bergson Gurjão, em homenagem ao estudante que foi morto na ditadura militar. Em postagem nas redes sociais, RC chamou de "lamentável" a homenagem, uma vez que antes recebia , de modo informal, o nome de Antônio Martins Filho, primeiro reitor e fundador da UFC. "Qual é o problema que está por trás de tudo isso? É que a concha acústica já tinha nome. Exatamente do professor Martins Filho, primeiro reitor e fundador da nossa UFC", disse.