Evandro reclama de dificuldade na transição e cobra Prefeitura por repasse de dados

Gestor eleito também falou sobre a situação do Instituto Dr. José Frota (IJF), hospital de referência que passa por dificuldades administrativas e financeiras

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que o processo de transição entre a sua equipe e o grupo da atual gestão do prefeito José Sarto (PDT) enfrenta "dificuldade" relacionada ao repasse efetivo de dados sobre a situação da administração pública. O gestor eleito também falou sobre a situação do Instituto Dr. José Frota (IJF), hospital de referência que passa por dificuldades administrativas e financeiras. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 29.

Questionado sobre o andamento do processo de transição e sobre novos secretários, Evandro explicou que o momento atual trata do repasse de uma "radiografia" por parte da atual gestão. "Estamos, nesse começo de transição, com uma certa dificuldade em alguns dados. Sobretudo na área da Saúde, onde a cada dia temos uma novidade negativa, por sinal, que vem à tona para todos nós", disse.