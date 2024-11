Cid foi fundamental para Evandro ser candidato, mas se sentiu escanteado

Entenda a escalada de insatisfação do senador com o PT

O senador Cid Gomes (PSB) decidiu romper com o governo de Elmano de Freitas (PT) e deixar a base do governador. Desde que saiu oficialmente da gestão, em 1º de janeiro de 2015, o senador seguiu fazendo parte do grupo de seu sucessor Camilo Santana (PT) e do atual governador. O rompimento encerra quase 18 anos, seja de governo como de articulação com o Palácio da Abolição. Em primeiro momento, a saída pode parecer uma surpresa, mas o senador já vinha demonstrando insatisfação sobre as decisões do bloco.

Inicialmente, o senador permaneceu do lado de Camilo e do PT no rompimento de 2022, quando o PDT votou por lançar Roberto Cláudio (PDT), em vez de Izolda Cela (PSB), na disputa pelo Governo do Estado. Com a escolha de Elmano como candidato, apesar do posicionamento favorável ao governismo, Cid ficou em silêncio e foi figura ausente da campanha.