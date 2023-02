Cid diz que estratégia do PDT "foi claramente equivocada" e diz que foi o mais sacrificado

O PDT do Ceará voltou a se reunir para discutir a posição sobre o governo Elmano de Freitas (PT). "Dessa reunião marcamos uma outra reunião", brincou o senador Cid Gomes, dando risada. "Mas está melhorando", disse.



Parte dos membros do partido defende o PDT na oposição, mas Cid e outros pedetistas defendem o apoio ao governo. Puxam a oposição o grupo do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Na Assembleia Legislativa, três dos 13 pedetistas fazem oposição. E há três integrantes do partido no secretariado estadual, além de ter o líder do governo, Romeu Aldigueri.

Cid destacou que parte dos pedetistas já votaram em Elmano no primeiro turno, apesar de o partido ter lançado Roberto Cláudio como candidato a governador. O senador disse que houve uma migração de alguns que votaram em Roberto Cláudio, mas agora defendem apoio à gestão petista.

O senador lamentou a estratégia da legenda na última eleição. "Ninguém foi mais sacrificado pessoalmente, no sentido de me impor um autosacrifício, do que eu. Eu me impus um sacrifício no processo eleitoral, em função das decisões que foram tomadas e, enfim, fiquei calado o tempo todo", lembrou.

Ele defendeu, contudo, que a questão seja superada. "Aconteceu. Houve a divergência. O partido perdeu. A estratégia foi claramente, as urnas mostraram isso, equivocada. Mas, infelizmente algumas pessoas não admitem o erro e querem continuar alimentando uma divergência q não é a característica do PDT".

Cid Gomes defendeu que se vire a página. "A gente acha que esse projeto é o mesmo", disse em relação ao que ele próprio iniciou e Camilo Santana (PT) manteve. "Então, porque nós vamos divergir? Por uma questão pessoal, de fígado?", indagou.

Ele enfatizou que tem projeto nacional diferente do PT. "O PT do Ceará é diferente da média do PT do Brasil". E completou: "Acho que aqui no Ceará temos de virar a página também".

A próxima reunião do PDT será na quinta-feira.

Com informações de Júlia Duarte

