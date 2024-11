Cid diz não ter conhecimento sobre discussões da sucessão de Evandro na Alece

Senador Cid Gomes (PSB) Crédito: FÁBIO LIMA

O senador Cid Gomes (PSB) disse não estar a par das discussões sobre a eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Segundo ele, as articulações devem ser resolvidas a nível de Parlamento, mas "em harmonia com o Executivo". Ao ser questionado sobre o nome do atual 1ª vice-presidente da Alece, Fernando Santana (PT), ser o apoiado pela base aliada do governo na sucessão do atual presidente Evandro Leitão (PT), o senador foi cauteloso.

"Eu não sou nem de uma nem de outra. O PSB não se posicionou, não fez nenhuma reunião, não tem uma posição formal em relação a isso. Não me pediram, eu não tenho conhecimento. Sou um integrante do PSB. Eu estive com os deputados estaduais, a pedido deles, ontem [segunda-feira, 11], e os assuntos que eles trataram comigo foram outros, não foi da presidência da Assembleia. Eu não tenho posição sobre isso", afirmou Cid ao O POVO nesta terça-feira, 12.