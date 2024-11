Presidência da Alece: Base elogia Fernando, oposição espera e bloco cidista silencia

Presidente do PT em Fortaleza e deputado estadual, Guilherme Sampaio afirmou que Fernando é um "excelente nome" e tem todas as condições para assumir o posto maior no parlamento cearense. Ele, porém, pregou a construção de consenso com as demais bancadas.

Guilherme considera que não deverá haver outra chapa para postular a presidência da Alece vinda de um bloco aliado. Deputados como Osmar Baquit (PDT), Guilherme Landim (PDT), Romeu Aldigueri (PDT), Sérgio Aguiar (PDT) e Salmito Filho (PDT) foram citados para concorrer.

"Não creio que esse seja o clima (de uma outra chapa), não creio que essa seja a predisposição. A base aqui do governo na Assembleia Legislativa tem um sentimento de responsabilidade muito forte com o projeto político que tá em curso aqui no Estado do Ceará sob a liderança do governador Elmano (...) O que eu percebo é um sentimento de muita responsabilidade, de muita disposição ao diálogo e a construção de consensos na bancada e eventualmente até na própria Assembleia como um todo", afirmou.

Em linha semelhante, De Assis Diniz (PT), líder do bloco PT/PCdoB/PSDB/Cidadania/PSD, disse desconhecer qualquer conflito na Alece em relação à escolha de Fernando. "Você pode ter certeza que na construção da resolução ela está intimamente ligada a um sentimento de aderência a candidatura do Fernando Santana. Nós temos dois grupos do PDT. Eu falei há pouco com alguns dos dois grupos e eu não senti isso. O que eles dizem é que se for o nome de consenso do governo com a base vão votar tranquilamente", declarou.