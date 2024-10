Fernando Santana defende diálogo e diz que não é demais PT ficar com presidência da Assembleia

Fernando Santana (PT) é o 1º presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e irá assumir com a saída de Evandro Leito, eleito prefeito Crédito: Paulo Rocha/Alece

Com a eleição de Evandro Leitão (PT) para o comando da Prefeitura de Fortaleza, haverá dança de cadeiras na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Isso porque o agora prefeito eleito é presidente do Legislativo estadual e outro deputado deve assumir o cargo. Fernando Santana (PT), que perdeu a disputa em Juazeiro do Norte, é o primeiro vice-presidente da Casa e vai assumir o posto. Ele vai ficar na vaga té o término do mandato da mesa diretora, em 1º de fevereiro de 2025. Caso Evandro deixasse a presidência a mais de quatro meses do término do mandato da mesa, os parlamentares fariam nova eleição para a vaga. O nome de Fernado foi defendido para assumir a vaga na próxima eleição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em entrevista ao jornalista Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN Cariri, nesta segunda-feira, 28, o parlamentar afirmou que "ainda é cedo" para tratar da sucessão de Evandro na Alece, mas defendeu que o PT e a base de partidos aliados ao Governo do Ceará têm legitimidade para ocupar a vaga.