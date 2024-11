Elmano sobre Fernando Santana na Assembleia: "Me parece que tem apoio significativo da base"

O governador Elmano de Freitas (PT) considera haver condições para Fernando Santana (PT) ser eleito o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Porém, ele afirma que a decisão será dos parlamentares e evita a imagem de interferência no processo além do razoável.

"Eu aprendi que o governador debate com a Casa, porque eu sou parte de um projeto político, e esse projeto político evidentemente tem interesse em ter à frente alguém do seu projeto dirigindo a Casa, mas respeitando a autonomia da Assembleia, não interferindo demais no processo", disse Elmano, que era deputado estadual até 2022, quando se elegeu governador.