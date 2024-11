Sucessão de Evandro: cotados comentam desejo de assumir a presidência da Alece

Evandro Leitão reinaugura plenário da assembleia legislativa após incêndio. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Zezinho Albuquerque O secretário das Cidades e deputado estadual licenciado, Zezinho Albuquerque (PP), se colocou à disposição para retornar à cadeira de presidente da Alece, posto que já ocupou por três vezes. Ele destacou experiência e maturidade, mas apontou que o processo se iniciará com Evandro Leitão (PT), atual presidente, além de líderes partidários e deputados. "Se você fosse perguntar quem quer ser presidente da Casa, todos os 46 querem. Então a gente tá trabalhando, participando, ouvindo, conversando e aí vamos ver como é que vai", disse.

"Todos já estão fazendo esse diálogo. Eu ainda não, vou conversar agora porque eu estava esperando pelo presidente (Evandro), porque é o presidente que tem que comandar essa ação. Saber do pensamento do presidente, pensamento dos presidentes dos partidos, os deputados. Não adianta a gente querer ser candidato de si próprio e querer impor alguma coisa. Acho que eu tenho muita maturidade pra dar uma tranquilidade a essa Casa, mas não depende só de mim, depende de muita coisa", completou Zezinho.