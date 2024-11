Elmano considera positivo fim da escala 6x1 e defende diálogo com empresas e sindicatos

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) se manifestou acerca da discussão nacional sobre o fim da escala de trabalho 6x1 (seis dias de trabalho e um de descanso) e defendeu o debate sobre o tema. Na visão do petista, a discussão é positiva, mas necessita de diálogo entre as diversas partes envolvidas no processo.

"É um tema muito importante e que diz respeito ao dia a dia da classe trabalhadora no Brasil. Ao mesmo tempo, isso não pode ser feito sem sentar com o setor empresarial, sem sentar com as centrais sindicais, para entender rapidamente qual o benefício e quais as repercussões. Tudo aquilo que puder ser feito para a vida do trabalhador melhorar, na minha opinião, deve ser feito", ressaltou.