Fernando Santana será candidato da base aliada a presidente da Assembleia

A chapa que disputará a sucessão de Evandro Leitão no Legislativo ainda deverá contar com a candidatura de Osmar Baquit (PDT) a 1° vice-presidente da Casa

A situação do Governo Estadual definiu quem será o candidato a suceder Evandro Leitão (PT) como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará para o próximo biênio 2025/26. O escolhido foi o deputado estadual Fernando Santana (PT), escolhido pela bancada aliada, conforme O POVO apurou.

Em reunião com a alta cúpula da base, o petista foi indicado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e recebeu o aval dos demais líderes, como o governador Elmano de Freitas (PT) e o próprio Evandro. A data da eleição ainda não está definida, mas poderá ocorrer na primeira quinzena de dezembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fernando Santana já ligou para colegas parlamentares informando a candidatura para presidir a Casa legislativa e em busca de apoio. Ele atualmente ocupa a 1° vice-presidência da Assembleia, função que já exerceu três vezes. Fernando assumirá a presidência da Casa quando Evandro renunciar para tomar posse como prefeito de Fortaleza. Fernando ficará no cargo até o fim de janeiro, para completar o mandato de Evandro, e concorrerá a um novo mandato de dois anos no comando do Poder.